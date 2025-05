PSG-Inter cori e riscaldamento alla Munich Football Arena per la finale di Champions League

Monaco di Baviera è in fermento! I cancelli della Munich Football Arena si sono aperti, accogliendo migliaia di tifosi pronti a vivere la finale di Champions League tra PSG e Inter. Mentre i cori risuonano, l’atmosfera si carica di emozioni e aspettative. Questo incontro non è solo una sfida calcistica, ma un simbolo del calcio europeo, dove rivali storici si scontrano per la gloria. Chi solleverà la coppa?

Monaco – Cancelli aperti alle 17 alla Munich Football Arena di Monaco di Baviera, dove si gioca dalle 21 la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. È il momento in cui cominciano ad arrivare, dalle fan zone di Koenigsplatz (coi tifosi francesi) e da quella di Odeonsplatz (i nerazzurri) i sostenitori delle due squadre finaliste. Una piccola parte è stata protagonista a metà pomeriggio di scontri alla fermata della metro Universitat con lanci di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine e qualche ferito.

