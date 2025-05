PSG-Inter che umiliazione per i nerazzurri | i parigini calano la manita e sono campioni

Il PSG si impone con un clamoroso 5-0 sull'Inter, aggiudicandosi la sua prima Champions League e completando il Triplete. Un risultato che segna un’epoca nel calcio europeo: non solo trionfo, ma anche una lezione di gioco collettivo e talento. Mentre i nerazzurri escono con le ossa rotte, il club parigino entra nella leggenda. Siamo di fronte a un cambio di guardia nel panorama calcistico? Solo il tempo lo dirà .

L’Inter perde rovinosamente contro il PSG, subendo cinque reti senza segnare. Primo storico trionfo europeo per i parigini Una partita che passerĂ la storia: il Paris Saint Germain ha battuto l’ Inter con il risultato di 5-0 e ha conquistato la sua prima Champions League della storia, completando tra l’altro anche il Triplete avendo vinto in precedenza anche Ligue 1 e la Coppa di Francia. Lautaro Martinez of Fc Inter celebrating after a goal during the UEFA Champions League quarter finals second leg match between Inter FC Internazionale and FC Bayern Monaco, on Avril 16th, 2025, at Giuseppe Meazza San Siro Siro stadium in Milan, Italy Credit: Tiziano Ballabio Nerazzurri mai in partita e che hanno subito due reti in venti minuti, antipasto di quella che sarebbe stata una cena a dir poco indigesta: apre l’ex Hakimi, che non esulta e chiede scusa, doppietta di Doue, rete di Kvaratskhelia e infine manita di Mayulu, giovane classe 2006. 🔗 Leggi su Sportface.it