PSG-Inter Buffon | Spero che Donnarumma possa vincere questa coppa

Gianluigi Buffon, leggenda del calcio italiano, ha espresso il suo desiderio che Gianluigi Donnarumma possa sollevare la Champions League con il PSG. In un momento in cui i giovani talenti stanno riscrivendo la storia del calcio, la figura di Donnarumma emerge come simbolo di speranza e continuità per l'Italia. Buffon, icona del ruolo, non può che applaudire questo nuovo capitolo, dove il futuro si tinge di azzurro. Chi sarà il prossimo a brillare?

Donnarumma, l’investitura di Buffon prima della finale Champions: «Gigio ha qualcosa in più, però il PSG…»

Nella settimana che precede la finale di Champions League, il focus è su due icone italiane del calcio: Gianluigi Buffon e il suo erede Gianluigi Donnarumma.

