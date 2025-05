PSG-Inter Bisseck entra e si fa male | la sua finale dura soltanto otto minuti

Un infortunio in finale: un incubo per chi sogna di brillare sul palcoscenico più grande del calcio. Yann Aurel Bisseck, appena entrato in campo, è costretto a lasciare il match dopo soli otto minuti. Questo episodio mette in luce la fragilità degli atleti nel momento cruciale della carriera, dove ogni secondo conta. La Champions League è il sogno di tanti, ma anche una fucina di imprevisti. Chi avrà la meglio?

Problema per Yann Aurel Bisseck nella finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter: il difensore nerazzurro si è infortunato alla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, nuovo attaccante per Inzaghi: Bisseck pedina di scambio

L'Inter è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. La trattativa per un nuovo attaccante potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio con Bisseck.

PSG-Inter LIVE 2-0: due occasioni per Kvaratskhelia. Dentro Bisseck e Zalewski

Lo riporta msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 54` - Punizione ...

PSG-Inter, infortunio per Bisseck: la sua finale dura soltanto otto minuti

Riporta calciomercato.com: Problema per Yann Aurel Bisseck nella finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter: il difensore nerazzurro si è infortunato in un allungo verso la.

LIVE - PSG-Inter 3-0, 64': Doué firma il tris transalpino, ormai per i nerazzurri è notte fonda

Segnala msn.com: PARIS SAINT-GERMAIN-INTER 3-0 (12' Hakimi, 20', 63' Doué) LIVE MATCH 63' - Tris del PSG! Ancora Doué! Transizione velocissima della squadra francese, palla da Vitinha al giovane attaccante che implaca ...