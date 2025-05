PSG Inter arriva il messaggio di Thohir | Scriviamo la storia! Per me è un orgoglio immenso vedere la mia squadra in finale

Erick Thohir parla da cuore interista e il suo messaggio in vista della finale di Champions League risuona come un canto di battaglia. "Scriviamo la storia!" dice, sottolineando l’emozione di vedere la sua squadra in cima al mondo. In un’epoca in cui le emozioni sportive trascendono i confini, questo è il momento perfetto per unire i tifosi e riscoprire il significato di appartenenza. La storia è pronta a essere scritta!

Le parole dell’ex presidente. Erick Thohir ha voluto mandare un messaggio all’ Inter in occasione della finale di Champions League. LE PAROLE- « Da tifoso fin da bambino, e da Presidente dell’Inter dal 2013 al 2018, è per me un orgoglio immenso vedere il club che amo tornare ancora una volta a giocarsi una finale di Champions League. La sfida contro il Paris Saint-Germain non è solo una semplice partita. È il culmine di un cammino, il simbolo di un sogno che non si è mai spento e che continuiamo a inseguire con passione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, arriva il messaggio di Thohir: «Scriviamo la storia! Per me è un orgoglio immenso vedere la mia squadra in finale»

Oggi l'Inter celebra un importante traguardo: il 69° compleanno di Evaristo Beccalossi, ex attaccante simbolo del club.

