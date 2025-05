PSG-Inter aperti i cancelli all’Allianz Arena | ecco il clima a Monaco

La finale di Champions League tra PSG e Inter sta per prendere il via all'Allianz Arena di Monaco! Gianluca Di Marzio, inviato speciale, ha raccontato l'atmosfera elettrica che pervade la città bavarese, con i cancelli che si aprono e una marea di tifosi pronti a tifare. Questo evento non è solo una sfida calcistica, ma un palcoscenico che celebra la passione per il calcio a livello globale. Chi conquisterà la Coppa?

Gianluca di Marzio, inviato all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finale di Champions League, ha aggiornato a Sky Sport la situazione nella città bavarese a poche ore dal calcio di inizio tra PSG e Inter. L’inviato annuncia che stanno aprendo i cancelli per accedere agli spalti dell’Allianz Arena. SITUAZIONE – Gianluca Di Marzio, presente all’interno dell’Allianz Arena, racconta in diretta a Sky Sport l’avvicinamento verso il calcio d’inizio della finale di Champions League tra PSG e Inter. L’inviato racconta come a Monaco di Baviera la situazione sia stata molto serena e tranquilla, senza problemi tra le due tifoserie: « Quattro ore alla notte più bella e affascinante d’Europa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter, aperti i cancelli all’Allianz Arena: ecco il clima a Monaco

Finale di Champions League: Inter e PSG si sfideranno domani 31 maggio all’Allianz Arena

Il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco, l'Inter e il Paris Saint-Germain si contenderanno il trono d'Europa in una finale storica della Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Aperti Cancelli Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Inter-Psg, biglietti finale Champions su maxi schermo San Siro: prezzi e info |; Maxi-schermi a Milano per la partita di Champions Inter-Psg, dove saranno installati: la mappa; Champions League: dove vedere la finale Psg-Inter in Brianza; Dallo stadio Meazza all’Idroscalo, tutti insieme a tifare Inter in finale. E se vince la Coppa.... 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Munich Football Arena, cancelli aperti alle 17 per Psg-Inter

Segnala video.sky.it: Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Champions League, stasera a Monaco la finale tra PSG e Inter. DIRETTA

Si legge su tg24.sky.it: Tutto pronto a Monaco di Baviera per il match all’Allianz Arena. Calcio d’inizio alle ore 21. I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi giocano la seconda finale in 3 anni e vogliono riscattare lo scudet ...

Inter-Psg: dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni, orario e arbitro. La finale di Champions League

Riporta msn.com: Ci siamo, il momento è giunto: stasera, alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera l'Inter sfiderà il Psg nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo ...