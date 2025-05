PSG-Inter ai rigori? I 5 nomi scelti da Inzaghi e Luis Enrique Donnarumma

PSG e Inter si sfidano in una finale che promette emozioni forti, ma la vera incognita sono i rigori. Donnarumma, da colosso della porta a spauracchio, rappresenta il punto di svolta che potrebbe decidere le sorti del match. Con Inzaghi e Luis Enrique pronti a scommettere sui loro cinque tiratori, l’adrenalina sale. In un calcio in cui ogni dettaglio conta, chi avrà nervi saldi nei momenti decisivi? Preparati a un confronto da brivido

Da punto di forza a spauracchio. La variabile rigori rappresenta un fattore determinante e da tenere in considerazione per Inter e PSG alla vigilia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Asllani Inter, infallibile dal dischetto: il dato è da non credere, su tutti i rigori tirati ne ha…

Asllani, giovane centrocampista dell'Inter, si sta affermando come un rigorista infallibile. Secondo i dati riportati da La Gazzetta dello Sport, il suo rendimento dagli undici metri è impressionante.

E se la finale si decidesse ai rigori? Ecco le possibili liste tiratori di Inter e Psg

Si legge su informazione.it: "Pazza Inter Alzala!". Taglio alto di Tuttosport dedicato all'Inter nella giornata che assegnerà la Champions League 2024-25: di fronte ai nerazzurri ci sarà il PSG a Monaco di Baviera. (TMW) ...

Inter-PSG oggi, Finale Champions League calcio 2025: orario, canale in chiaro, streaming, probabili formazioni

Lo riporta oasport.it: Tutto pronto per la grande sfida tra Inter e Paris Saint-Germain, valevole come finale della Champions League 2024-2025. L'Allianz Arena di Monaco di ...

Inter, i cinque pericoli contro il Psg: Dembelé falso nove, le fasce, la presunzione

Lo riporta informazione.it: Ormai ci siamo, fra l'Inter e la coppa dei sogni è rimasto solo il Psg. Si decide tutto nella finalissima di Monaco, ecco i 5 rischi che i nerazzurri dovranno assolutamente evitare. Il Psg non è il Ba ...