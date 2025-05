PSG-Inter Acerbi non dimentica la scaramanzia! Il dettaglio

In occasione della finale PSG-Inter, Francesco Acerbi dimostra che la scaramanzia è un'arte che si tramanda, indossando lo stesso scarpino bucato che ha portato fortuna. In un calcio sempre più scientifico e tecnologico, gesti come questi rimarcano il legame tra superstizione e sportività. Chi lo sa, magari quel piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza sul campo! Gli appassionati sono pronti a scommettere su tutto... anche sulla fortuna!

PSG-Inter si giocherà alle ore 21 a Monaco di Baviera. Tra i nerazzurri ci sarà ovviamente anche Francesco Acerbi, il quale non abbandona la scaramanzia per la finale contro i transalpini. BUONE USANZE – In PSG – Inter Francesco Acerbi non rinuncia alle buone tradizioni. Il difensore nerazzurro, infatti, indosserà lo stesso scarpino bucato con cui ha giocato (e segnato) nel ritorno delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. Il suo auspicio coincide con quello dell’intero mondo nerazzurro. Segnare un’altra volta è un di più, l’importante è marcare con un’altra vittoria la sua Champions League, arrivando così a portare il trofeo europeo in Italia. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter, Acerbi non dimentica la scaramanzia! Il dettaglio

Zanetti Inter, parole da brividi sulla semifinale col Barcellona: ecco come ha reagito al gol di Acerbi. E sulla parata di Sommer…

Javier Zanetti, vicepresidente e leggenda dell'Inter, ha condiviso le sue emozioni in merito alla semifinale di Champions League contro il Barcellona.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Acerbi Dimentica Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

“Inter più esperta del Psg? Non contano gli anni sulla carta d’identità; Inter e Psg, due bunker per la Champions: difese super, Acerbi è nella storia; Inter in aeroporto direzione Monaco, Acerbi il primo a scendere dal pullman; Ronaldo: La vera forza dell'Inter? Quelle facce che ho visto contro il Barcellona. 🔗Su questo argomento da altre fonti

PSG-Inter, Acerbi non dimentica la scaramanzia! Il dettaglio

Da inter-news.it: PSG-Inter si giocherà alle ore 21 a Monaco di Baviera. Tra i nerazzurri ci sarà ovviamente anche Francesco Acerbi, il quale non abbandona la scaramanzia - Leggi su Inter-News ...

Inter, i cinque pericoli contro il Psg: Dembelé falso nove, le fasce, la presunzione

Scrive msn.com: Nella finalissima di Monaco i nerazzurri dovranno fare i conti con una squadra più equilibrata del Barcellona e che con gli esterni può fare male. Vietato specchiarsi ...

Inter, Lautaro a caccia. Dumfries l’arma per scardinare il Psg, ma il segreto sarà la difesa

Secondo fcinter1908.it: Stessa qualità del Barcellona, ma il Psg in difesa concede meno ed è più solido. Le fasce saranno importanti, soprattutto l'olandese ...