PSG-Inter 5 duelli chiave | da Dembelé-Thuram a Donnarumma-Sommer e Luis Enrique-Inzaghi Chi è più forte?

Il confronto tra PSG e Inter non è solo una sfida sportiva, ma un vero scontro di filosofie calcistiche. Da Dembélé e Thuram a Donnarumma e Sommer, ogni duello chiave racconta una storia di talento e strategia. Mentre il PSG punta su un gioco offensivo scintillante, l'Inter si affida a una solidità difensiva. Chi avrà la meglio? Scopri le dinamiche che potrebbero decidere il match e rivoluzionare le sorti della stagione!

Due tattiche diverse, due moduli differenti, due idee di gioco agli opposti. Paris Saint Germain e Inter vivono il mondo del calcio in due modi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Psg-Inter, le probabili formazioni

Tutto o niente. Per il Psg, si tratta dell'occasione di realizzare il primo Triplete della propria storia. Per l' Inter, è l'ultima chance di concludere la stagione (se si considera a parte il Mondial ...

Inter (3-5-2, probabile formazione)

Le probabili scelte dei due allenatori: un dubbio per Luis Enrique in attacco con Doué favorito su Barcola. Inzaghi ritrova dal 1' Lautaro Martinez e Pavard: il francese è in vantaggio su Bisseck.

Finale Champions: Le probabili formazioni di PSG-Inter

Sabato 31 maggio 2025, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera sarà il palcoscenico di un evento storico: la finalissima di UEFA Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain. Un duello mai visto prim ...