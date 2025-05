Psg-Inter 5-0 pagelle | Dimarco fa solo danni 2! Inzaghi segue

Il PSG schianta l'Inter con un clamoroso 5-0, infliggendo una delle più grandi umiliazioni della storia nerazzurra. La prestazione di Federico Dimarco è sotto la lente d'ingrandimento: in campo sembra più un ostacolo che un aiuto. Simone Inzaghi, travolto dalla strategia di Luis Enrique, si trova a fare i conti con un futuro incerto. Un campanello d’allarme per il calcio italiano, che chiede risposte immediate.

L’Inter subisce la più grande umiliazione della sua storia e perde la finale di Champions League per 5-0 contro il Psg. Federico Dimarco fa solo danni, Simone Inzaghi non capisce nulla con Luis Enrique. Le pagelle della partita. YANN SOMMER 4.5 – Nel primo tempo sbaglia tre lanci su tre con la palla, sul gol di Doué forse poteva reagire meglio alla deviazione di Dimarco. Su Mayulu la palla passa sul suo palo, male. Psg-Inter, pagelle – DIFESA. BENJAMIN PAVARD 5 – Non si può dare una sufficienza in una serata del genere, paga anche lui nonostante non abbia particolari responsabilità. – dal 53? YANN BISSECK S. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg-Inter 5-0, pagelle: Dimarco fa solo danni, 2! Inzaghi segue

Una finale di Champions League da incubo per l'Inter: travolta 5-0 dal PSG, i nerazzurri hanno faticato a trovare la loro identità sul campo.

PSG-Inter 5-0, le pagelle dei nerazzurri: finale da incubo, non si salva nessuno

