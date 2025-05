Psg Inter 5-0 | manita francese disfatta clamorosa dei nerazzurri! Inzaghi chiude la stagione con zero titoli

Il PSG infligge una lezione a un’Inter in crisi, chiudendo la finale di Champions League con un clamoroso 5-0. Una disfatta che segna non solo la fine della stagione per i nerazzurri, ma anche il risveglio di interrogativi sul futuro di Inzaghi e dei suoi uomini. In un calcio sempre più dominato dai giganti, emergere dalla mediocrità diventa una sfida cruciale. Riuscirà l'Inter a rialzarsi?

Psg Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Champions League 202425. L’ Inter affronta il Psg nella finale di Champions League 202425. Chi alzerà il trofeo nella notte di Monaco di Baviera? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Psg Inter 5-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Psg Inter. 7? Pericoloso il PSG – Serie di cross, che iniziano da un calcio di punizione: per poco Marquinhos non arriva di testa. 10? Primo squillo per Doué – È suo il primo tiro della partita, parato in tranquillità da Sommer. 11? Tiro Dembelé! – Si accentra e calcia a giro, conclusione centrale parata da Sommer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Inter 5-0: manita francese, disfatta clamorosa dei nerazzurri! Inzaghi chiude la stagione con zero titoli

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Pagelle di PSG-Inter 5-0: Hakimi, Doué, Kvara e Mayulu consegnano la coppa a Luis Enrique. Nerazzurri umiliati.

Segnala sport.virgilio.it: Il calcio è strano. Nell’anno in cui perde Kylian Mbappé il PSG vince la prima Champions League della sua storia. Dopo averla rincorsa per anni, i rossoblù strapazzano un Inter mai realmente in ...

PAGELLE E TABELLINO PSG-INTER 4-0: Inzaghi distrutto, Doue fenomenale

calciomercato.it scrive: PSG-Inter, finalissima della Champions League 2025:voti, pagelle e tabellino della sfida dell'Allianz Arena di Monaco ...

Champions League, PSG-Inter 2-0 al 20': gara secca che vale la coppa. Tensione tra tifosi

Riporta msn.com: PSG-Inter 2-0 al 2’ con Doué Al 20' Nuno Mendes recupera palla e lancia il contropiede, Doué riceve sulla destra e calcia in porta, appena dentro l'area: la deviazione di Dimarco spiazza Sommer. PSG-I ...