Psg Inter 5-0 le reazioni del web juventino sono travolgenti | Bravi lo stesso! Zero tituli a casa Non manca l’ironia per la manita subita – GALLERY

Il netto 5-0 subito dall'Inter in finale di Champions League ha scatenato il web, e i tifosi juventini non si sono fatti pregare. Tra ironia e sarcasmo, il popolo bianconero esprime la sua gioia per l'ennesimo “zero tituli” rivale. Questo episodio non è solo sport: è un riflesso della rivalità storica che infiamma il calcio italiano. Curiosi di sapere come i social hanno accolto questa disfatta? La gallery è piena di commenti esilaranti!

Psg Inter 5-0, le reazioni del web juventino non si fanno attendere. Ecco cosa hanno scritto i tifosi bianconeri. Non si sono fatte attendere le reazioni dei tifosi della Juve dopo la clamorosa sconfitta dell’ Inter in finale di Champions League contro il Psg. Finale sfortunata ma grande stagione comunque. Grazie lo stesso — Massimo Zampini (@massimozampini) May 31, 2025 Si avvicina lo spettro dei calci di rigore. — Momblano Official (@MomblanOfficial) May 31, 2025 Bravi lo stesso. — Momblano Official (@MomblanOfficial) May 31, 2025 Vi devo dire — Luca Toselli (@toselluc) May 31, 2025 Sono in una valle di. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Inter 5-0, le reazioni del web juventino sono travolgenti: «Bravi lo stesso! Zero tituli, a casa». Non manca l’ironia per la manita subita – GALLERY

