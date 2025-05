PSG-Inter 5-0 il tabellino della finale di Champions League

Il PSG ha scritto una pagina storica trionfando 5-0 contro l’Inter nella finale di Champions League. Questo risultato non è solo una sconfitta per i nerazzurri, ma un campanello d’allarme che segna un punto di non ritorno per il calcio italiano. In un'era in cui le squadre europee si stanno affermando sempre più, l'Inter rischia di rimanere indietro. Come reagiranno a questa umiliazione? La sfida è appena iniziata.

PSG-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 5-0: questo il tabellino della partita valida per la finale di Champions League 2024-2025. VERGOGNA SENZA UGUALI – L’ Inter completa una stagione in cui tutto quello che poteva perdere l’ha perso malissimo. E lo fa nella maniera peggiore, entrando dai libri di storia come la squadra umiliata che subisce il passivo peggiore in una finale di Champions League. Il PSG domina dal 1? al 90? e il 5-0 è il divario giusto per quanto si è visto in campo. Ossia una squadra contro sedici persone prese a caso dagli spalti (contando anche i cinque nulli subentrati). 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter 5-0, il tabellino della finale di Champions League

Approfondisci con questi articoli

Cesena-Inter Primavera 0-2, il tabellino della partita di campionato

Nell'ultima giornata del Campionato Primavera 1, l'Inter ha battuto il Cesena con un netto 0-2. La partita, valida per la trentottesima giornata, ha messo in luce la forza e la determinazione della squadra nerazzurra, che si prepara ora ad affrontare la fase playoff scudetto.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter 5 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calcio, quote Sisal: Psg davanti all'Inter nella notte di Champions; PSG-Inter: stats, precedenti, stato di forma; Chi vince la finale Champions tra Inter e PSG, il pronostico beffardo dell'intelligenza artificiale; Pronostico PSG-Inter | Finale Champions League 2024/25. 🔗Ne parlano su altre fonti

PSG-Inter 5-0, le pagelle dei nerazzurri: finale da incubo, non si salva nessuno

msn.com scrive: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Psg-Inter 5-0, in gol Hakimi, doppietta di Doue, Kvaratskhelia e Mayulu CRONACA e FOTO

Lo riporta ansa.it: Per la Lega serie A sono presenti il presidente Ezio Simonelli e l'ad Luigi De Siervo. C'è anche Thomas Bach, presidente onorario a vita del Cio. Fra i vip, segnalata la presenza di Valentino Rossi, ...

Psg-Inter 5-0: video, gol e highlights

Scrive sport.sky.it: È stata una finale da incubo per l'Inter che perde 5-0 a Monaco contro un Psg spettacolare. Doué scatenato: un assist e due gol, segnano anche l'ex Hakimi (che non ha esultato), Kvaratskhelia e Mayulu ...