Psg-Inter 5-0 | finisce malissimo umiliazione senza precedenti

Una finale da dimenticare: l'Inter subisce una pesante sconfitta contro il PSG, chiudendo con un inaspettato 5-0. Questo risultato non è solo un colpo al morale, ma si inserisce in un trend di difficoltà per le squadre italiane nelle competizioni europee. È un momento cruciale per la ristrutturazione e la rinascita del calcio italiano, che deve tornare a brillare. Sarà interessante vedere come reagiranno i nerazzurri dopo questa umiliazione.

L’Inter perde la finale di Champions League con il risultato di 5-0 contro il Psg. Umiliazione senza precedenti per la squadra di Simone Inzaghi. SECONDO TEMPO – L’ Inter perde la finale di Champions League contro il Psg con il risultato di 5-0. Umiliazione senza precedenti per la squadra di Simone Inzaghi, che sembra arrivata al suo capolinea. Il ciclo forse si infrange su una partita che non ha storia dall’inizio alla fine. Dopo il 2-0 del primo tempo firmato Achraf Hakimi e Doué ne arrivano altri tre nella ripresa. Al 63? è Vitinha a inventarsi il gol e lo fa con uno scambio a centrocampo con Ousmane Dembele che spacca l’Inter in due. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg-Inter 5-0: finisce malissimo, umiliazione senza precedenti

Calcio, quote Sisal: Psg davanti all'Inter nella notte di Champions; PSG-Inter: stats, precedenti, stato di forma; Psg-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, le probabili formazioni; Psg-Inter, dove vedere oggi in tv e streaming la finale di Champions League: orario e diretta gratis in chiaro.

Pagelle di PSG-Inter 5-0: Hakimi, Doué, Kvara e Mayulu consegnano la coppa a Luis Enrique. Nerazzurri umiliati.

Da sport.virgilio.it: Il calcio è strano. Nell’anno in cui perde Kylian Mbappé il PSG vince la prima Champions League della sua storia. Dopo averla rincorsa per anni, i rossoblù strapazzano un Inter mai realmente in ...

PAGELLE E TABELLINO PSG-INTER 4-0: Inzaghi distrutto, Doue fenomenale

calciomercato.it scrive: PSG-Inter, finalissima della Champions League 2025:voti, pagelle e tabellino della sfida dell'Allianz Arena di Monaco ...

Champions League, PSG-Inter 2-0 al 20': gara secca che vale la coppa. Tensione tra tifosi

Da msn.com: PSG-Inter 2-0 al 2’ con Doué Al 20' Nuno Mendes recupera palla e lancia il contropiede, Doué riceve sulla destra e calcia in porta, appena dentro l'area: la deviazione di Dimarco spiazza Sommer. PSG-I ...