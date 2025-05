Psg-Inter 4-0 Kvaratskhelia chiude i conti definitivamente – La diretta

Il PSG ha trionfato con un netto 4-0 sull'Inter, grazie anche a una rete di Kvaratskhelia, l'ex stella del Napoli, che ha chiuso definitivamente i conti. I nerazzurri hanno mostrato una versione deludente, incapaci di arginare la furia parigina. Questo match segna un momento cruciale nel campionato, evidenziando come il calcio italiano debba ripensare le proprie strategie per competere a livello europeo. Un risveglio necessario!

La rete dell'ex stella del Napoli affossa definitivamente un Inter troppo brutta per essere vera. La ripartenza fulminea dei parigini punisce la difesa insolitamente imprecisa dell'Inter. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Psg-Inter 4-0, Kvaratskhelia chiude i conti definitivamente – La diretta

Calciomercato Inter LIVE: Spunta un nuovo nome per la difesa, sfuma definitivamente Nico Paz?

Segui in tempo reale tutte le indiscrezioni e le trattative di calciomercato dell'Inter. La nostra redazione ti aggiorna su incontri, affari conclusi e nomi in dubbio, tra cui un nuovo candidato per la difesa che sfuma definitivamente Nico Paz.

