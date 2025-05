Psg Inter 3-0 LIVE | ancora Doué notte fonda per i nerazzurri! I francesi si avvicinano alla Champions

Notte da dimenticare per l'Inter, travolta 3-0 dal PSG nella finale di Champions League 2024/25. I francesi, forti della loro rosa stellare, si avvicinano al sogno europeo, mentre i nerazzurri devono riflettere su una stagione che ha lasciato diverse ombre. In un calcio sempre più dominato dai club con risorse illimitate, la sfida tra sogni e realtà si fa più intensa: sarà ora più difficile per le squadre storiche tornare al vertice?

Psg Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Champions League 202425. L’ Inter affronta il Psg nella finale di Champions League 202425. Chi alzerà il trofeo nella notte di Monaco di Baviera? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Psg Inter 3-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Psg Inter. 7? Pericoloso il PSG – Serie di cross, che iniziano da un calcio di punizione: per poco Marquinhos non arriva di testa. 10? Primo squillo per Doué – È suo il primo tiro della partita, parato in tranquillità da Sommer. 11? Tiro Dembelé! – Si accentra e calcia a giro, conclusione centrale parata da Sommer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Inter 3-0 LIVE: ancora Doué, notte fonda per i nerazzurri! I francesi si avvicinano alla Champions

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…»

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter 3 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

PSG-Inter: stats, precedenti, stato di forma; Calcio, quote Sisal: Psg davanti all'Inter nella notte di Champions; Psg-Inter, dove vedere oggi in tv e streaming la finale di Champions League: orario e diretta gratis in chiaro; Il PSG vince anche la Coppa di Francia: Reims travolto 3-0, ora la sfida all'Inter per la Champions League. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Psg-Inter 2-0, le reti dei parigini di Hakimi al 12' e Doue al 20' DIRETTA e FOTO

Secondo ansa.it: I nerazzurri con il tandem offensivo Lautaro-Thuram. Francesi con il tridente Douè-Dembélé-Kvaratskhelia (ANSA) ...

PSG-Inter 2-0 al 45': decidono l'ex Hakimi e Doué. Traversa di Dembélé. Brutto primo tempo dei nerazzurri

Da msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI Finisce il primo ...

Champions League, PSG-Inter 2-0 al 20': gara secca che vale la coppa. Tensione tra tifosi

Come scrive msn.com: PSG-Inter 2-0 al 2’ con Doué Al 20' Nuno Mendes recupera palla e lancia il contropiede, Doué riceve sulla destra e calcia in porta, appena dentro l'area: la deviazione di Dimarco spiazza Sommer. PSG-I ...