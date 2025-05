Psg-Inter 3-0 Doué straripante infierisce su un’Inter stordita – La diretta

Il Paris Saint-Germain si impone con un netto 3-0 sull’Inter, dimostrando una superiorità schiacciante. In un contesto in cui il calcio europeo è sempre più competitivo, la squadra di Luis Enrique ha mostrato un gioco fluido e incisivo, culminato nell'azione fulminante che ha visto protagonista Vitinha. Un'Inter stordita, incapace di reagire, solleva interrogativi sul suo cammino in questa stagione. Riuscirà a rialzarsi o è un segnale di crisi imminente?

Dopo l'infortunio del nuovo entrato Bisseck, azione verticale clamorosa dei transalpini con Vitinha che imbecca il giovane talento. 3-0 per l'undici di Luis Enrique, Inter incapace di reagire. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Psg-Inter 3-0, Doué straripante infierisce su un’Inter stordita – La diretta

PSG Inter, Doué si carica: «Ancora non è finita! Finale di Champions molto importante per il club…»

Il finale di Champions League si avvicina e l'entusiasmo cresce in casa PSG. L'attaccante Desiré Doué, protagonista ai Trophées UNFP, esprime la sua determinazione: «Ancora non è finita!».

