PSG Inter 2 gol nei primi 20 minuti di partita | i nerazzurri pagano l’avvio da incubo da record in finale di Champions

Il PSG ha sorpreso tutti con un avvio da brividi, segnando due gol nei primi 20 minuti della finale di Champions contro l'Inter. Un evento senza precedenti nella storia della competizione, che sottolinea l'importanza di un inizio fulmineo. In un contesto calcistico sempre più competitivo, questa prestazione mette in luce come le squadre debbano essere pronte già al fischio d'inizio. Riusciranno i nerazzurri a rispondere a questo shock?

Avvio shock del PSG contro l’Inter: due gol segnati nei primi 20 minuti, non era mai successo in una finale di Champions League Avvio shock all’Allianz Arena in PSG Inter: i francesi colpiscono due volte nei primi 20 minuti contro i nerazzurri, firmando un primato inedito nella storia della Champions League. Mai prima d’ora, come . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG Inter, 2 gol nei primi 20 minuti di partita: i nerazzurri pagano l’avvio da incubo, da record in finale di Champions

Avengers: Doomsday, Wyatt Russell ammette: "Non so nulla, potrei morire nei primi 5 minuti!"

Wyatt Russell, interprete di John Walker, ha rivelato di essere completamente all'oscuro degli eventi di "Avengers: Doomsday", dirigendosi ironicamente verso la possibilità di una morte prematura nel film.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter 2 Gol Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Pronostico PSG-Inter | Finale Champions League 2024/25; Cosa deve fare l'Inter contro il PSG; Chi vince la finale Champions tra Inter e PSG, il pronostico beffardo dell'intelligenza artificiale; PSG vs Inter – quote marcatori: chi dovrebbe segnare nella finale di Champions League?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

PSG-Inter LIVE 2-0: Thuram vicino al goal

Scrive msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Cross dalla ...

VIDEO GOL DOUE’ PSG INTER 2-0/ Finale Champions: deviazione decisiva di Dimarco

Segnala ilsussidiario.net: Video gol Doue del 2 a 0 nella finale di Champions League: il raddoppio arriva su deviazione decisiva di Dimarco, che ha beffato Sommer ...

?? PSG-Inter 2-0 | Hakimi segna e chiede scusa! ?? Doué 4° gol più giovane | OneFootball

Lo riporta onefootball.com: La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter è finalmente arrivata (qui cos'è successo durante tutta la giornata). Si alza il sipario sull’Allianz Arena di Monaco: in palio c’è il tit ...