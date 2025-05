Psg-Inter 2-0 Thuram sfiora il gol finito il primo tempo – La diretta

Il PSG domina nel primo tempo contro l'Inter, con un uno-due che fa tremare la difesa nerazzurra. Ma è Thuram a rubare la scena, sfiorando il gol con un colpo di testa da brivido. In un calcio che premia sempre di più le squadre capace di sfruttare al massimo le proprie stelle, l'Inter deve trovare il coraggio per reagire e invertire la rotta. Riusciranno a risollevarsi nella ripresa?

L'Inter ci mette troppo per reagire all'uno-due dell'ex Hakimi e di Doué, il cui tiro è deviato da Dimarco. Finale di primo tempo in crescita, con un colpo di testa di Thuram che sfiora il sette. Il Psg, però, sembra averne di più. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Psg-Inter 2-0, Thuram sfiora il gol, finito il primo tempo – La diretta

