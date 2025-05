Psg Inter 2-0 LIVE | Hakimi-Doué i francesi raddoppiano! Gelati i nerazzurri

Il PSG trionfa sull'Inter con un netto 2-0 nella finale di Champions League 2024/25, consolidando il proprio dominio nel calcio europeo. Hakimi e Doué scrivono la storia, gelando le speranze nerazzurre. In un contesto di crescente competitività, la vittoria francese porta a riflettere sul futuro delle squadre italiane in Europa. Come reagirà l'Inter a questa sconfitta? La strada per tornare al vertice è lunga e impervia!

Psg Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Champions League 202425. L’ Inter affronta il Psg nella finale di Champions League 202425. Chi alzerà il trofeo nella notte di Monaco di Baviera? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Psg Inter 2-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Psg Inter. 7? Pericoloso il PSG – Serie di cross, che iniziano da un calcio di punizione: per poco Marquinhos non arriva di testa. 10? Primo squillo per Doué – È suo il primo tiro della partita, parato in tranquillità da Sommer. 11? Tiro Dembelé! – Si accentra e calcia a giro, conclusione centrale parata da Sommer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Inter 2-0 LIVE: Hakimi-Doué, i francesi raddoppiano! Gelati i nerazzurri

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter 2 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Finale Champions League, PSG-Inter: pronostici, statistiche e curiosità; Pronostico Psg-Inter quote analisi finale Champions League; Calcio, quote Sisal: Psg davanti all'Inter nella notte di Champions; PSG-Inter: i pronostici sul risultato esatto. Dove pende l’ago della bilancia?. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE - PSG-Inter 2-0, 24': dominio totale dei transalpini, Hakimi e Doué indirizzano già il match

Come scrive msn.com: PARIS SAINT-GERMAIN-INTER 2-0 (12' Hakimi, 20' Doué) LIVE MATCH 23' - Arriva un corner per l'Inter, un'occasione da sfruttare. Ci prova Acerbi ma manda alto. 20' - Raddoppio del PSG! Deviazione di Dim ...

LIVE Psg-Inter 2-0: Doué raddoppia, ripartenza fulminea

Segnala inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...

?? PSG-Inter 2-0 | Hakimi segna e chiede scusa! ?? Doué 4° gol più giovane | OneFootball

Lo riporta onefootball.com: La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter è finalmente arrivata (qui cos'è successo durante tutta la giornata). Si alza il sipario sull’Allianz Arena di Monaco: in palio c’è il tit ...