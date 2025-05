Psg Inter 2-0 LIVE | Hakimi-Doué i francesi raddoppiano! Gelati i nerazzurri nel primo tempo INTERVALLO

Il PSG brilla nella finale di Champions League, portandosi sul 2-0 contro l'Inter. Hakimi e Doué gelano i nerazzurri in un primo tempo da incubo. Un match che non solo segna il destino delle due squadre, ma riflette anche la crescente egemonia dei club francesi nel calcio europeo. Riuscirà l’Inter a ribaltare il punteggio? La partita si infiamma, e il trofeo è sempre più vicino per chi avrà la meglio!

Psg Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Champions League 202425. L’ Inter affronta il Psg nella finale di Champions League 202425. Chi alzerà il trofeo nella notte di Monaco di Baviera? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Psg Inter 2-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Psg Inter. 7? Pericoloso il PSG – Serie di cross, che iniziano da un calcio di punizione: per poco Marquinhos non arriva di testa. 10? Primo squillo per Doué – È suo il primo tiro della partita, parato in tranquillità da Sommer. 11? Tiro Dembelé! – Si accentra e calcia a giro, conclusione centrale parata da Sommer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Inter 2-0 LIVE: Hakimi-Doué, i francesi raddoppiano! Gelati i nerazzurri nel primo tempo INTERVALLO

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

PSG-Inter LIVE 2-0: Thuram vicino al goal

Si legge su msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Cross dalla ...

LIVE Psg-Inter 2-0: Doué raddoppia, ripartenza fulminea

Secondo inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...

Champions: Psg-Inter 2-0 DIRETTA e FOTO Raddoppio di Doue al 20'

Scrive ansa.it: I nerazzurri con il tandem offensivo Lautaro-Thuram. Francesi con il tridente Douè-Dembélé-Kvaratskhelia (ANSA) ...