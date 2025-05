Psg Inter 2-0 LIVE | Hakimi-Doué decidono la finale

Il Paris Saint-Germain trionfa sulla scia dei favoriti, battendo l’Inter 2-0 e conquistando la Champions League 2024/25. Hakimi e Doué siglano le reti decisive in una finale che rimarrà nei cuori dei tifosi. Questo risultato non solo segna un momento storico per il club parigino, ma evidenzia anche la crescente competitività del calcio europeo, dove ogni partita è un passo verso la leggenda. Chi sarà il prossimo a sfidare i campioni?

Psg Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Champions League 202425. L’ Inter affronta il Psg nella finale di Champions League 202425. Chi alzerà il trofeo nella notte di Monaco di Baviera? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Psg Inter 2-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Psg Inter. 7? Pericoloso il PSG – Serie di cross, che iniziano da un calcio di punizione: per poco Marquinhos non arriva di testa. 10? Primo squillo per Doué – È suo il primo tiro della partita, parato in tranquillità da Sommer. 11? Tiro Dembelé! – Si accentra e calcia a giro, conclusione centrale parata da Sommer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Inter 2-0 LIVE: Hakimi-Doué decidono la finale

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

PSG-Inter 2-0 al 45': decidono l'ex Hakimi e Doué. Traversa di Dembélé. Brutto primo tempo dei nerazzurri

Si legge su msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI Finisce il primo ...

Champions: Psg-Inter 2-0, le reti dei parigini di Hakimi al 12' e Doue al 20' DIRETTA e FOTO

Secondo ansa.it: I nerazzurri con il tandem offensivo Lautaro-Thuram. Francesi con il tridente Douè-Dembélé-Kvaratskhelia (ANSA) ...

LIVE Psg-Inter 2-0: finisce un primo tempo vergognoso

inter-news.it scrive: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...