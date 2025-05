Psg-Inter 2-0 Kvara pericoloso dentro Zalewski e Bisseck – La diretta

Il PSG ha messo in mostra la sua potenza, infliggendo un 2-0 all'Inter, ma il vero protagonista è stato Kvara, che ha dimostrato di essere una minaccia costante. Mentre l'Inter si riorganizza con l'ingresso di Zalewski e Bisseck, cresce la tensione in un torneo che promette sorprese. La stagione è ancora lunga: chi riuscirà a emergere tra le stelle della Serie A? Non perdere di vista le prossime sfide!

Più propositivo l'Inter ad inizio ripresa ma ad approfittarne è l'ex Napoli, che sfiora due volte il gol. Inzaghi cambia Dimarco e Pavard, poco brillanti: dentro Zalewski e Bisseck.

PSG-Inter 2-0 al 45': decidono l'ex Hakimi e Doué. Traversa di Dembélé. Brutto primo tempo dei nerazzurri

Champions: Psg-Inter 2-0, le reti dei parigini di Hakimi al 12' e Doue al 20' DIRETTA e FOTO

LIVE Psg-Inter 2-0: finisce un primo tempo vergognoso

