Psg-Inter 2-0 dopo l' ex Hakimi autorete di Dimarco – La diretta

Il PSG ha trionfato con un 2-0 sull'Inter, grazie a un'autorete del ex Hakimi e a una deviazione fatale di Dimarco. Un risultato che riaccende il dibattito sulla fragilità difensiva delle squadre italiane in Europa. Mentre il calcio nostrano cerca di risollevarsi, questa sconfitta mette in luce la necessità di una strategia solida per competere con le potenze mondiali. Riuscirà l'Inter a rialzarsi? La stagione è ancora

Dopo la rete dell'ex Hakimi, l'Inter subisce il secondo gol quando il tiro di Doué viene deviato in maniera decisiva dallo sfortunato Dimarco. Nerazzurri frastornati, in balia dell'undici di Luis Enrique. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Psg-Inter 2-0, dopo l'ex Hakimi, autorete di Dimarco – La diretta

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter 2 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Finale Champions League, PSG-Inter: pronostici, statistiche e curiosità; Pronostico Psg-Inter quote analisi finale Champions League; Calcio, quote Sisal: Psg davanti all'Inter nella notte di Champions; PSG-Inter: i pronostici sul risultato esatto. Dove pende l’ago della bilancia?. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE - PSG-Inter 2-0, 24': dominio totale dei transalpini, Hakimi e Doué indirizzano già il match

Secondo msn.com: PARIS SAINT-GERMAIN-INTER 2-0 (12' Hakimi, 20' Doué) LIVE MATCH 23' - Arriva un corner per l'Inter, un'occasione da sfruttare. Ci prova Acerbi ma manda alto. 20' - Raddoppio del PSG! Deviazione di Dim ...

LIVE Psg-Inter 2-0: Doué raddoppia, ripartenza fulminea

Lo riporta inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...

?? PSG-Inter 2-0 | Hakimi segna e chiede scusa! ?? Doué 4° gol più giovane | OneFootball

Secondo onefootball.com: La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter è finalmente arrivata (qui cos'è successo durante tutta la giornata). Si alza il sipario sull’Allianz Arena di Monaco: in palio c’è il tit ...