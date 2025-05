PSG-Inter 2-0 al 45' | decidono l'ex Hakimi e Doué Traversa di Dembélé Brutto primo tempo dei nerazzurri

Il PSG dimostra ancora una volta la sua forza, dominando l'Inter con un netto 2-0 nella finale di UEFA Champions League. Con i gol di Hakimi e Doué, i parigini mettono in mostra il loro talento, mentre i nerazzurri faticano a trovare ritmo. Un avvio deludente per la squadra italiana, che dovrà rialzarsi. In un'era di grande competitività europea, ogni incontro diventa cruciale per il futuro del calcio!

PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI Finisce il primo tempo.

Psg Inter, Hakimi non è preoccupato: «Finale? Sono tranquillo. Non ho ancora sentito i miei ex compagni»

Achraf Hakimi, attuale terzino del PSG e finalista di Champions League, si mostra tranquillo in vista della grande partita, dichiarando di non essere ancora in contatto con i suoi ex compagni dell’Inter.

PSG-Inter LIVE 2-0: Thuram vicino al goal

LIVE Psg-Inter 2-0: Doué raddoppia, ripartenza fulminea

Champions: Psg-Inter 2-0 DIRETTA e FOTO Raddoppio di Doue al 20'

