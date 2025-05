Psg-Inter 2-0 al 45? | inizio shock e finale in salita! Si fa difficile

Il primo tempo di PSG-Inter è da incubo: 2-0 per i francesi e un’Inter che stenta a trovare il ritmo. Un approccio deludente che mette in luce la fragilità dei nerazzurri in un contesto europeo sempre più agguerrito. La Champions League si sta rivelando un terreno minato, dove ogni errore può costare caro. Riuscirà l'Inter a rialzare la testa nella ripresa? La risposta potrebbe riscrivere la storia della stagione.

Il primo tempo dell’Inter è uno shock e finisce per 2-0 contro il Psg. Approccio inspiegabile, doppio vantaggio e finale in salita per i nerazzurri. PRIMO TEMPO – Peggio di così non poteva iniziare questa partita: il primo tempo di Psg-Inter è finito con il risultato di 2-0. La squadra di Simone Inzaghi entra molle nel match e si fa surclassare dal primo minuto fino all’ultimo di questi 45. Tantissimi errori di natura tecnica, mentalmente sconnessi e con troppa paura anche nelle più banali giocate. Tutto ciò ha portato al vantaggio del Psg contro l’Inter al minuto 12: Vitinha inventa un passaggio sulla trequarti, trova Doué in area di rigore che serve a porta vuota Achraf Hakimi. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg-Inter 2-0 al 45?: inizio shock e finale in salita! Si fa difficile

LIVE Coppa Italia, a fine primo tempo è ancora 0-0 la finale tra Milan e Bologna

Live Coppa Italia: siamo giunti al termine del primo tempo e il risultato tra Milan e Bologna è ancora bloccato sullo 0-0.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter 2 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

PSG-Inter: stats, precedenti, stato di forma; Finale Champions League, PSG-Inter: pronostici, statistiche e curiosità; Pronostico Psg-Inter quote analisi finale Champions League; Calcio, quote Sisal: Psg davanti all'Inter nella notte di Champions. 🔗Approfondimenti da altre fonti

PSG-Inter LIVE 2-0: Thuram vicino al goal

Come scrive msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Cross dalla ...

LIVE Psg-Inter 2-0: Doué raddoppia, ripartenza fulminea

Si legge su inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...

Champions: Psg-Inter 2-0 DIRETTA e FOTO Raddoppio di Doue al 20'

Da ansa.it: I nerazzurri con il tandem offensivo Lautaro-Thuram. Francesi con il tridente Douè-Dembélé-Kvaratskhelia (ANSA) ...