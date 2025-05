Psg Inter 1-0 LIVE | Hakimi sblocca la finale gol dell’ex che gela i nerazzurri

Il Paris Saint-Germain sblocca la finale di Champions League contro l'Inter grazie a un gol dell'ex Hakimi, lasciando i nerazzurri con il fiato sospeso. Questo match non è solo una sfida tra due squadre, ma un riflesso del trend crescente nel calcio europeo, dove gli ex giocatori diventano protagonisti indiscussi. Chi avrà la meglio in questa battaglia? La tensione è palpabile e ogni minuto conta!

Psg Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Champions League 202425. L’ Inter affronta il Psg nella finale di Champions League 202425. Chi alzerà il trofeo nella notte di Monaco di Baviera? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Psg Inter 1-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Psg Inter. 7? Pericoloso il PSG – Serie di cross, che iniziano da un calcio di punizione: per poco Marquinhos non arriva di testa. 10? Primo squillo per Doué – È suo il primo tiro della partita, parato in tranquillità da Sommer. 11? Tiro Dembelé! – Si accentra e calcia a giro, conclusione centrale parata da Sommer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Inter 1-0 LIVE: Hakimi sblocca la finale, gol dell’ex che gela i nerazzurri

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

PSG-Inter LIVE 1-0: l'ex Hakimi! Segna e chiede scusa

Scrive msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 1-0 MARCATORI: - GOAL E AZIONI SALIENTI 12` - GOAL DEL PSG! La sblocca l`ex Hakimi: ...

?? PSG-Inter 1-0 | Hakimi sblocca dopo 12'! Acerbi con le scarpe BUCATE ?? | OneFootball

Segnala onefootball.com: La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter è finalmente arrivata ( qui cos'è successo durante tutta la giornata ). Si alza il sipario sull’Allianz Arena di Monaco: in palio c’è il ...

PSG-Inter, risultato in diretta: LIVE (0-0)

Lo riporta calciostyle.it: Visualizzazioni: 117 PSG-Inter, ci siamo: sta per partire la sfida al cardiopalma di Monaco tra la squadra di Luis Enrique. Tutto confermato per le due formazioni, con lo spagnolo che lascia in panchi ...