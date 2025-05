Psg-Inter 1-0 l' ex Hakimi converte alla prima occasione – La diretta

Una sconfitta amara per l'Inter, punita dall'ex Hakimi al primo vero affondo del PSG. Questo episodio sottolinea un trend preoccupante: le disattenzioni in campo possono costare caro, specialmente contro avversari di alto livello. La squadra di Inzaghi, pur mostrando carattere, deve imparare a gestire meglio la pressione. Riuscirà a rialzarsi dopo questa doccia gelata? Il campionato è lungo e ogni partita è fondamentale!

L'Inter punita alla prima disattenzione, con l'ex nerazzurro che converte a porta vuota, tenuto in gioco da Dimarco. Doccia gelata sull'undici di Inzaghi, che stava subendo troppo la pressione dei parigini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Psg-Inter 1-0, l'ex Hakimi converte alla prima occasione – La diretta

