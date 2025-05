PSG Inter 1-0 la sblocca Hakimi che non esulta – VIDEO

Hakimi sblocca la finale di Champions League tra PSG e Inter, ma la sua mancata esultanza parla chiaro: il legame con i colori nerazzurri è ancora forte. Questo momento non è solo un gol, ma rappresenta un trend crescente nel calcio moderno, dove la lealtà verso le precedenti squadre si rivela fondamentale. In un'era di trasferimenti milionari, questo gesto umano ci ricorda che il cuore del calcio batte sempre più forte per le emozioni autentiche.

PSG Inter, si sblocca la partita: l'ex nerazurro Hakimi riceve un pallone di Doué e da pochi passi il terzino infila a botta sicura Si sblocca la finale di Champions League tra PSG e Inter. Al 12? del primo tempo bel filtrante di Vitinha per il taglio alle spalle della difesa di Doué dalla sinistra,

Oggi si concreta l'epilogo della regular season 2024/25 del campionato Primavera 1 con la sfida Cesena-Inter.

PSG-Inter LIVE 1-0: l'ex Hakimi! Segna e chiede scusa

Segnala msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 1-0 MARCATORI: - GOAL E AZIONI SALIENTI 12` - GOAL DEL PSG! La sblocca l`ex Hakimi: ...

?? PSG-Inter 1-0 | Hakimi sblocca dopo 12'! Acerbi con le scarpe BUCATE ?? | OneFootball

onefootball.com scrive: La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter è finalmente arrivata ( qui cos'è successo durante tutta la giornata ). Si alza il sipario sull’Allianz Arena di Monaco: in palio c’è il ...

PSG-Inter, risultato in diretta: LIVE (0-0)

Riporta calciostyle.it: Visualizzazioni: 117 PSG-Inter, ci siamo: sta per partire la sfida al cardiopalma di Monaco tra la squadra di Luis Enrique. Tutto confermato per le due formazioni, con lo spagnolo che lascia in panchi ...