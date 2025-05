Psg-Inter 0-0 nerazzurri guardinghi parigini più aggressivi – La diretta

La finale di Champions League tra PSG e Inter si preannuncia un duello avvincente, dove la tattica la farà da padrone. I nerazzurri, con una difesa solida, fronteggiano un PSG agguerrito e costellato di talenti. Un match che può segnare il riscatto del calcio italiano in Europa, in un contesto dove le squadre italiane stanno tornando a brillare. Riusciranno i nerazzurri a sorprendere l'ex tecnico giallorosso? Non perdere nemmeno un ist

Tutto pronto all'Allianz Arena per la finalissima tra i nerazzurri ed il Psg dell'ex tecnico della Roma Luis Enrique. Poche sorprese nelle formazioni: Psg con Dembélé falso nueve, Pavard titolare per l'Inter. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Psg-Inter 0-0, nerazzurri guardinghi, parigini più aggressivi – La diretta

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

PSG-Inter LIVE 0-0: Pavard dal 1', Doué preferito a Barcola

Secondo msn.com: PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. INTER (3-5-2 ...

PSG-Inter, risultato in diretta: LIVE (0-0)

Segnala calciostyle.it: Visualizzazioni: 117 PSG-Inter, ci siamo: sta per partire la sfida al cardiopalma di Monaco tra la squadra di Luis Enrique. Tutto confermato per le due formazioni, con lo spagnolo che lascia in panchi ...

Dove vedere PSG - Inter in TV e streaming

Lo riporta tomshw.it: Il cammino della Champions League giunge al suo atto conclusivo, con una finale tutta da vivere tra PSG e Inter. Ecco data e orario dell'evento!