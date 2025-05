Psg Inter 0-0 LIVE | cominciata la finale di Champions League

La finale di Champions League 2024/25 tra PSG e Inter è finalmente iniziata! Un match che promette emozioni forti, in un contesto dove il calcio europeo si fa sempre più competitivo. Entrambe le squadre cercano di scrivere la storia: chi avrà la meglio? Con il punteggio fermo sullo 0-0, ogni azione può essere decisiva. Non perdere neanche un attimo di questa sfida epica che potrebbe cambiare le sorti della stagione!

Psg Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Champions League 202425. L’ Inter affronta il Psg nella finale di Champions League 202425. Chi alzerà il trofeo nella notte di Monaco di Baviera? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Psg Inter 0-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Psg Inter. Psg Inter 0-0: risultato e tabellino. PSG (4-3-3): 1 Donnarumma; 2 Hakimi, 5 Marquinhos, 51 Pacho, 25 Nuno Mendes; 87 João Neves, 17 Vitinha, 8 Fabian Ruiz; 14 Doué, 10 Dembélé, 7 Kvaratskhelia. A disposizione: 39 Safonov, 80 Tenas, 3 Kimpembe, 9 G. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Inter 0-0 LIVE: cominciata la finale di Champions League

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter 0 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Como-Inter 0-2, dopo la delusione Inzaghi (lo vogliono in Arabia) volta pagina e pensa al Psg; Calcio, quote Sisal: Psg davanti all'Inter nella notte di Champions; Pronostico Psg-Inter quote analisi finale Champions League; PSG – Inter: pronostici e quote per la finale di Champions League 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

PSG-Inter LIVE 0-0: Pavard dal 1', Doué preferito a Barcola

Segnala msn.com: PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. INTER (3-5-2 ...

PSG-Inter, risultato in diretta: LIVE (0-0)

Si legge su calciostyle.it: Visualizzazioni: 117 PSG-Inter, ci siamo: sta per partire la sfida al cardiopalma di Monaco tra la squadra di Luis Enrique. Tutto confermato per le due formazioni, con lo spagnolo che lascia in panchi ...

Dove vedere PSG - Inter in TV e streaming

Riporta tomshw.it: Il cammino della Champions League giunge al suo atto conclusivo, con una finale tutta da vivere tra PSG e Inter. Ecco data e orario dell'evento!