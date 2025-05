PSG Hakimi | Inter nel cuore ma farò di tutto per batterla Luis Enrique mi ha migliorato ora l’obiettivo…

Achraf Hakimi, terzino del PSG, si prepara a una sfida che promette emozioni forti: la finale di Champions League contro l'Inter. "Ho l'Inter nel cuore, ma darò tutto per vincere", ha dichiarato. Le sue parole rispecchiano un trend crescente nel calcio, dove i giocatori devono bilanciare affetti e rivalità. Sarà interessante vedere come questa tensione personale influenzerà le performance sul campo. Una finale da vivere fino all'ultimo respiro!

Le parole di Achraf Hakimi, terzino del PSG, in vista della finale di Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli in merito Achraf Hakimi ha parlato a France 2 in vista della finale di Champions League tra PSG-Inter. FINALE CONTRO L’INTER – «È un momento molto importante. La mia prima grande finale europea con il PSG e, per giunta, contro l’Inter. È una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG, Hakimi: «Inter nel cuore, ma farò di tutto per batterla. Luis Enrique mi ha migliorato, ora l’obiettivo…»

Psg Inter, Hakimi non è preoccupato: «Finale? Sono tranquillo. Non ho ancora sentito i miei ex compagni»

Achraf Hakimi, attuale terzino del PSG e finalista di Champions League, si mostra tranquillo in vista della grande partita, dichiarando di non essere ancora in contatto con i suoi ex compagni dell’Inter.

