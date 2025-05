PSG c’è tensione prima dell’Inter | ossessione Champions League!

La tensione sale in casa PSG: l'attesa per la finale di Champions League contro l'Inter è palpabile. Gianluigi Bagnulo, inviato a Monaco di Baviera, ha descritto un clima carico di emozioni e pressioni. L'ossessione per il trofeo europeo si fa sempre più intensa, un riflesso dei sogni di gloria che accompagnano il club parigino da anni. Riuscirà questa volta il PSG a spezzare l'incantesimo? La risposta è a pochi passi dal fischio d'inizio

Gianluigi Bagnulo, inviato a Monaco di Baviera al seguito del PSG, ha raccontato in diretta a Sky Sport la preparazione della squadra di Luis Enrique verso il calcio d'inizio della finale di Champions League contro l'Inter. ATTESA – Gianluigi Bagnulo, in diretta a Sky Sport, racconta come sta vivendo l'attesa alla finale di Champions League il PSG. I francesi sognano di alzare la coppa dalle grandi orecchie al cielo di Monaco di Baviera per la prima volta nella storia. Un attesa carica di tensione: « Sì, tensione si percepisce in casa PSG. La Champions League è un po' un ossessione per il club, che si riflette sui calciatori.

Champions: Inter-Psg, a chi la prima coppa del nuovo format Inter e Paris Saint Germain si contenderanno questa sera a Monaco di Baviera la Champions League 2024/2025, la prima con il nuovo format.

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Finale di Champions inedita a Monaco di Baviera, Inzaghi vuole cancellare la delusione del 2023: tutte le percentuali a cura di SisalTipster