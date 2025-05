PSG asfalta l' Inter 5-0 a Napoli è festa grande| Ultras azzurri e parigini uniti | si GONGOLA!

Il PSG fa tremare l’Inter con un clamoroso 5-0, segnando una notte da incubo per i nerazzurri e un festeggiamento epico per gli ultras azzurri. A Napoli, la gioia esplode: una festa di unità tra tifosi parigini e napoletani, che celebra una grande impresa calcistica. Questa finale di Champions League non è solo una vittoria, ma un simbolo di come il calcio possa creare legami inaspettati tra popoli. Restate sintonizzati!

Una notte da leggenda per il Paris Saint-Germain, un'umiliazione storica che l' Inter difficilmente dimenticherà. E a Napoli? A Napoli è festa grande, una goduria incontenibile che si unisce alla gioia degli amici parigini. La finale di Champions League a Monaco si è trasformata in un trionfo per il PSG, che ha letteralmente asfaltato i nerazzurri con un 5-0 che non lascia spazio a interpretazioni. La tradizione di Monaco, città delle "prime volte" europee, è stata rispettata: per la quinta volta nella storia, in Baviera, vince la squadra che non aveva mai alzato il trofeo. Dopo Nottingham, Marsiglia, Borussia Dortmund e Chelsea, è toccato al PSG entrare nell'Olimpo del calcio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - PSG asfalta l'Inter 5-0, a Napoli è festa grande| Ultras azzurri e parigini uniti: si GONGOLA!

