La SP156, una via cruciale per i collegamenti tra Cressa e i comuni vicini, è in grave stato di abbandono. Le buche lungo il percorso non solo mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti, ma riflettono una problematica più ampia: l'eterna lotta tra esigenze infrastrutturali e scarse risorse. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito pubblico, è fondamentale investire nel miglioramento delle strade locali per garantire un futuro sicuro e accessibile a tutti

"La SP156, arteria locale fondamentale per i collegamenti tra Cressa e i comuni limitrofi, versa in condizioni critiche". A dirlo è un lettore di NovaraToday, che segnala: "Le buche disseminate lungo il tracciato rappresentano un pericolo costante per chi la percorre ogni giorno, soprattutto per. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Provinciale di Cressa piena di buche: la segnalazione

