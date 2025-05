Prove ufficiali strategia di Giostra Ecco i binomi cavaliere-cavallo

Torna l'attesa per la Quintana, un evento che unisce tradizione e competizione. Domani, al Campo de li giochi, i Rioni si sfideranno nelle Prove ufficiali: un momento cruciale per affinare strategie e legami tra cavaliere e cavallo. In un'epoca in cui il ritorno alle radici culturali è sempre più forte, questa manifestazione rappresenta un legame indissolubile con la storia. Non perdere l'emozione di vedere la preparazione per la Giostra della Sfida!

La Quintana è spettacolo e cultura, ma anche strategia di gara. In questo senso si inseriscono le Prove ufficiali, previste domani alle 21 al Campo de li giochi, dove ogni Rione avrà l’ultima possibilità di provare i cavalli, in vista della Giostra della Sfida, che si svolgerà il 14 giugno. L’appuntamento di domani si preannuncia particolarmente interessante, anche per la presenza di numerosi nuovi binomi cavaliere-cavallo. Come sempre i cavalieri avranno a disposizione tre giri ciascuno. L’ordine di partenza è stato estratto durante la Cena Grande. Lo Spada, con Tommaso Finestra, proverà Cherry Season e Saphire Moonlight. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prove ufficiali, strategia di Giostra. Ecco i binomi cavaliere-cavallo

Il maltempo ci mette lo zampino. Slittano le prove ufficiali del Palio

Il maltempo ha rimesso in discussione il Palio di Legnano 2025, subendo lo slittamento delle prove ufficiali previste per questa mattina.

Cerca Video su questo argomento: Prove Ufficiali Strategia Giostra Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Prove ufficiali, strategia di Giostra. Ecco i binomi cavaliere-cavallo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Prove ufficiali, strategia di Giostra. Ecco i binomi cavaliere-cavallo

Lo riporta lanazione.it: Appuntamento domani al “Campo de li giochi“. Intanto apre il rinnovato Quintana Point all’ex Teatro Piermarini ...

Foligno, prove ufficiali della Giostra della Quintana è del Badia la miglior performance a percorso netto con 53.61. Il Giotti è il più veloce con 53.42 ma sbaglia il terzo ...

Come scrive ilmessaggero.it: FOLIGNO – Prove Ufficiali della Quintana in vista de La ... Lo aveva detto, parlando con il Messaggero, Lucio Cacace magistrato della Giostra della Quintana resposanbile della Commissione ...

Foligno, Giostra della Quintana: le prove ufficiali dicono Badia con Lorenzo Melosso su Texas Cactus

Si legge su ilmessaggero.it: Melosso ha replicato le prove ufficiali di giugno dove , anche in quella sede, ha fatto registrare la migliore performance ma in sella a Look Amazing, stessa accoppiata che ha vinto la Giostra de ...