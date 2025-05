Prova costume sicura La corsa prima dell’estate | come evitare infortuni e tornare in forma senza rischi

La corsa è il modo ideale per prepararsi alla prova costume, ma attenzione agli infortuni! Matteo Guelfi, chirurgo ortopedico esperto, offre preziosi consigli su come tornare in forma senza rischi. La chiave? Un approccio graduale e mirato. Con l'aumento dell'interesse per la salute e il fitness, è fondamentale ascoltare il proprio corpo. Scopri come correre in sicurezza e affrontare l'estate al top della forma!

Parla Matteo Guelfi, chirurgo Ortopedico specializzato in chirurgia artroscopica e traumatologia sportiva della caviglia. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Prova costume sicura. La corsa prima dell’estate: come evitare infortuni e tornare in forma senza rischi

Ansia da prova costume? La dieta detox è la soluzione che fa al caso tuo

Con l'arrivo dell'estate e la prova costume all'orizzonte, molti di noi sentono la pressione di tornare in forma.

