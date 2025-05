Prova a filmare due 16enni sotto la doccia condannato ex campione di scherma | Procura e difesa presentano ricorso

L'ex campione di scherma Andrea Cassarà ha attirato l'attenzione dei media non solo per il suo passato sportivo, ma anche per un episodio inquietante: filmare due 16enni sotto la doccia. Condannato a un anno e quattro mesi con pena sospesa, il caso solleva interrogativi sulla privacy e i confini tra celebrità e responsabilità personale. In un'epoca in cui la tutela della vita privata è sempre più cruciale, questa vicenda ci invita a riflettere sui limiti del comportamento umano.

Secondo fanpage.it: Più precisamente, per l'Accusa, avrebbe provato a filmare due sedicenni mentre stavano facendo la doccia. L'episodio contestato sarebbe avvenuto il 20 ottobre 2023 al centro sportivo San Filippo a ...

Da fanpage.it: In quel momento, le due 16enni erano "completamente svestite" e, per questo motivo, Cassarà avrebbe computo "atti idonei e diretti in modo non equivoco a riprenderle nude". La relazione tecnica ...

