Proteste per il cantiere | Piazza Aguselli occupata Parcheggi a S Agostino

Piazza Aguselli, cuore pulsante del centro storico, è in subbuglio. Le proteste per il cantiere che occupa parte degli stalli di parcheggio mettono a rischio la vitalità delle botteghe artigiane e dei negozi locali. Le associazioni di categoria si mobilitano, chiedendo un intervento urgente. In un momento in cui il commercio di prossimità è più importante che mai, questo è un campanello d'allarme per la nostra economia locale!

Piazza Aguselli, l'unica rimasta in centro storico in cui sia possibile parcheggiare ma con una parte di stalli occupata dal cantiere, crea disagi con negozi e botteghe artigiane che ne risentono. A sostenerle scendono in campo le associazioni di categoria. "Bisogna intervenire tempestivamente per far fronte ai disagi di piazza Aguselli". Lo reclamano Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna che hanno rivolto al Comune richieste per attenuare le difficoltà causati dal cantiere. "Esprimiamo forte preoccupazione in merito all'attuale gestione del cantiere di piazza Aguselli – affermano le organizzazioni di categoria -.

Piazza del comune, il cantiere si sposta e toglie altro spazio alle attività

Nuove sfide si profilano per le attività commerciali in piazza del Comune, dove il cantiere si sposta e sottrae ulteriore spazio.

Le associazioni di categoria chiedono al Comune di intervenire. "Vari stalli per la sosta sono stati occupati per i lavori e i negozi scontano un calo di affari". La proposta è di mettere a disposizio ...

Cesena, le associazioni: “Disagi per il cantiere di piazza Aguselli, i commercianti vanno rimborsati”

Intervenire tempestivamente per far fronte ai disagi di piazza Aguselli. Lo chiedono Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna che hanno ...

La nuova piazza Aguselli: "Tra un mese via ai lavori per piantumare gli alberi"

Sarà rifatta anche la pavimentazione. L'assessore Castorri: "Fine del cantiere entro l'anno e collaudo del rigenerato palazzo Roverella con gli alloggi a giugno 2026".