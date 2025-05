Pronostico Zverev-Cobolli | la sfida inedita ha un padrone

Flavio Cobolli si prepara a sfidare il tedesco Alexander Zverev, un match che potrebbe segnare una svolta nella carriera del giovane italiano. Dopo il trionfo al 500 di Amburgo, Cobolli è in cerca di conferme e il Roland Garros rappresenta un palcoscenico imperdibile. La sua crescita costante apre a nuovi scenari nel tennis italiano, dove i talenti emergenti stanno finalmente trovando spazio. Sarà l'inizio di una nuova era? Non perderti questa emozionante sfida!

Zverev-Cobolli è un match valido per il terzo turno del torneo del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. Dopo aver vinto il 500 di Amburgo, Flavio Cobolli sta dando seguito a quelle prestazioni importanti che abbiamo visto in Germania la scorsa settimana. Un giocatore, l’azzurro, che inizia sensibilmente ad alzare il livello delle proprie prestazioni. Un giocatore che inoltre dà la sensazione di poter ancora crescere molto. E chissà, magari ci scappa il sogno. (Lapresse) – Ilveggente.it Sogno. Sì, solamente in questo modo si potrebbe definire una vittoria contro Zverev, numero 3 del Mondo, che martedì scorso non ha avuto nessun problema a battere l’americano Tien. 🔗 Leggi su Ilveggente.it