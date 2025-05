Pronostico Toronto-Charlotte | finisce come l’anno scorso

Toronto e Charlotte si preparano a dare vita a un match che potrebbe ripetere il copione dell'anno scorso. Entrambe le squadre stanno affrontando un momento di forma altalenante, ma la determinazione non manca. Sarà interessante vedere se Toronto riuscirà a sfoderare la stessa grinta e strategia che l'ha portata alla vittoria nella scorsa stagione. Non perdere l'occasione di assistere a una partita che promette emozioni forti!

Toronto-Charlotte è un match valido per il diciassettesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita Finisce come lo scorso anno. E ve lo diciamo dopo com'è finito il match, più o meno un anno fa, tra queste due formazioni. Prima facciamo un recap di come queste due squadre se la passano. Toronto è penultimo in classifica, con 18 gol fatti e 22 subiti. E poche gioie in questa annata. Charlotte, invece, è in piena zona playoff, di gol ne ha fatti 26 e ne ha subito uno in più. Insomma, dietro non è che ci siano questi grossi campioni e ovviamente i risultati poi sono una conseguenza di quello che è un atteggiamento maggiormente votato all'attacco che a non prenderle.