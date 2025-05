Pronostico Sinner-Lehecka | non c’è due senza tre?

Oggi Jannik Sinner affronta Jiri Lehecka, in una sfida che potrebbe portarlo agli ottavi di finale dello Slam d'Oltralpe. Non c'è due senza tre: dopo aver superato Richard Gasquet in un match impeccabile, Sinner sembra pronto a dimostrare che il talento italiano brilla più che mai. In un contesto dove il tennis sta vivendo una nuova era giovanile, la pressione è alta, ma Sinner è deciso a scrivere la sua storia. Chi sarà il prossimo avversario?

Jannik Sinner affronterà oggi Jiri Lehecka e cercherà di conquistare il pass necessario per accedere agli ottavi di finale dello Slam d'Oltralpe. 120 minuti. Tanto è servito, più o meno, a Jannik Sinner per sconfiggere Richard Gasquet, al suo ultimo match da tennista professionista. Il numero 1 del mondo ha concesso molto poco, come prevedibile, al suo avversario: il francese ha vinto solo 7 game tra il primo e il terzo parziale, rimediando un secchissimo 6 a 0, invece, nel secondo set. Archiviata questa pratica ora è tempo, per il campione azzurro, di volgere lo sguardo al turno successivo e di iniziare a sognare un po' più in grande.

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

