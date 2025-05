Pronostico Musetti-Rune | è l’ora della rivincita

È l'ora della rivincita per Lorenzo Musetti! Nel prestigioso palcoscenico del Roland Garros, il nostro talento azzurro affronta Holger Rune, avversario che finora ha avuto la meglio nei loro incontri precedenti. Ma il tennis è fatto di sorprese e Musetti, con la sua grinta e il sostegno del pubblico, potrebbe finalmente sfatare il tabù. Non perdere questo match: ogni punto può essere decisivo per scrivere una nuova storia!

Musetti-Rune è un match valido gli ottavi di finale del Roland Garros: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming. L'ora della rivincita? Beh, almeno secondo i bookmaker sembra essere arrivata l'ora. Anche perché, nei due precedenti in tornei ufficiali Atp, Musetti non ha mai battuto Rune. Sconfitto a Indian Wells e anche al Queen's di Londra. Insomma, l'avvicinamento non sembra essere proprio il migliore. Ma stavolta tutto potrebbe realmente cambiare. Motivi? Beh, è giusto spiegarli. Intanto la classifica Atp ci dice al momento che l'azzurro è il numero otto al mondo, e l'avversario chiude la top 10.

I possibili avversari di Lorenzo Musetti al Roland Garros turno per turno: Rune lo spauracchio da evitare agli ottavi

Lorenzo Musetti, ottavo nel ranking mondiale, si prepara a sfidare avversari di altissimo livello nel suo cammino a Roland Garros.

