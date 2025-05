Pronostici MLS 31 maggio-1 giugno | questi match promettono gol

Il weekend della MLS è alle porte e le emozioni non mancheranno! Con Dallas e Philadelphia pronte a sfidarsi in un match che si preannuncia ricco di gol, gli appassionati non possono perdere l’occasione di vivere questo spettacolo. La rivalità tra le squadre si intensifica e lo show è garantito! Scopriremo se Philadelphia manterrà il suo slancio dopo la vittoria su Vancouver. Preparate i popcorn, il calcio nordamericano è tornato!

MLS, si riprende subito a giocare in Nordamerica dopo un avvincente turno infrasettimanale: ecco quali sono i match che promettono spettacolo. Tra quelle in programma nel fine settimana della MLS la partita che promette scintille è Dallas-Philadelphia. Il club della città dell'amore fraterno ha appena superato Vancouver nella classifica generale prendendosi la vetta grazie al successo ottenuto nella trasferta canadese contro Toronto (1-2) nel turno infrasettimanale. Vittoria arrivata all'ultimo respiro, visto che la rete decisiva la squadra di Bradley Carnell l'ha realizzato in pieno recupero.

