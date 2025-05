Pronostici Juventude-Gremio e Santos-Botafogo | occhio alle fatiche di coppa

Domenica sera, il Brasileirao si accende con Juventude-Gremio e Santos-Botafogo. Due match cruciali che potrebbero segnare un punto di svolta: da una parte, la Juventude cerca riscatto dopo un inizio promettente, dall’altra, il Santos punta a mantenere la corsa verso l'alta classifica. Attenzione alle fatiche di coppa, che possono influenzare le prestazioni. Chi avrà la meglio? Scopri il nostro pronostico e preparati a un weekend di emozioni!

Juventude-Gremio e Santos-Botafogo sono due partite dell'undicesima giornata del Brasileirao e si giocano domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici. Dopo un avvio positivo la Juventude sembra essersi smarrita. Sono solamente due i punti conquistati dal club di Caxias do Sul nelle ultime sette giornate: numeri catastrofici, in netta controtendenza con quelli fatti registrare nei primi tre turni, in cui erano arrivate due vittorie (entrambe ottenute davanti al proprio pubblico). Non stupisce, dunque, che i biancoverdi siano precipitati al penultimo posto della classifica del Brasileirao, in piena zona retrocessione.

