Pronostici Adana Demirspor-Gaziantep e Alanyaspor-Sivasspor | solo per la gloria

Sabato alle 18:00, gli occhi saranno puntati su Adana Demirspor-Gaziantep e Alanyaspor-Sivasspor, sfide decisive della trentottesima giornata della Super Lig. Se da un lato l’Adana Demirspor cerca solo la gloria dopo una stagione difficile, dall’altro Alanyaspor punta a chiudere in bellezza. Un finale che non deluderà gli appassionati, perché in gioco c'è molto più di tre punti: c'è la dignità di una stagione intera! Chi avrà la meglio

Adana Demirspor-Gaziantep e Alanyaspor-Sivasspor sono due partite della trentottesima giornata della Super Lig e si giocano sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici. Per l' Adana Demirspor è stata una stagione da dimenticare. L'ex club di Vincenzo Montella e Mario Balotelli è retrocesso nella serie cadetta del calcio turco: impossibile pensare di mantenere la categoria dopo la pesantissima penalizzazione (12 punti). L'Adana ha finito per pagare a caro prezzo la decisione di abbandonare il campo lo scorso febbraio durante il match con il Galatasaray in segno di protesta per via di un rigore inesistente assegnato ai giallorossi.

Adana Demirspor - Gaziantep FK maçi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig 36. hafta Adana Demir - Gaziantep FK maçi canli izle

hurriyet.com.tr scrive: Süper Lig 36. haftasinda Adana Demirspor - Gaziantep FK maçi bugün oynanacak. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karsilasmayi Abdulkadir Bitigen yönetirken yardimciliklarini ise ...

Adana Demirspor, Gaziantep FK maçina hazir

Riporta milliyet.com.tr: Adana Demirspor kafilesi, son antrenmanin ardindan kara yoluyla Gaziantep'e geçti. Gaziantep FK ile Adana Demirspor, yarin saat 19.00'da Gaziantep Stadi'nda karsilasacak.