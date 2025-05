Promuovere un prodotto culturale è un relitto del Novecento

Nel mondo frenetico dei contenuti digitali, la promozione di un prodotto culturale sembra una sfida sempre più ardua. Barry Diller e Tina Brown mettono in luce la realtà di un settore che richiede sforzi straordinari per raggiungere il pubblico. Ma non è solo una questione di numeri: si tratta di connessione autentica. Chi riuscirà a trasformare queste "esercitazioni militari" in esperienze coinvolgenti? Scopri come il futuro della cultura potrebbe riservarci sorprese inaspettate.

«È una strana esercitazione militare alla quale abituarsi, quella di voi scrittori». Lo dice Barry Diller a Tina Brown a proposito dei fantastiliardi di interviste che sta dando per l’uscita delle sue memorie, “Who knew”. Lei, crudele, risponde «e adesso ti tocca fare anche migliaia di ore di podcast per raggiungere circa venticinque lettori». Crudele verso di lui, ma soprattutto verso sé stessa, che è stata un direttore di giornale quando i giornali erano una cosa esistente, quando i lettori leggevano, quando tutto non si limitava a due card di Instagram, un titolo commentato il quale il pubblico si considerava informato e satollo, quando la valle era verde. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Promuovere un prodotto culturale è un relitto del Novecento

Cerca Video su questo argomento: Promuovere Prodotto Culturale Relitto Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

E-Culture, la piattaforma per promuovere il patrimonio culturale

livesicilia.it scrive: CATANIA – Una piattaforma multicanale innovativa e immersiva, ‘aroundcatania.it’, aperta a tutto il patrimonio culturale e informativo della città di Catania, e un catalogo completo delle ...

Nasce Akademia Caffo per promuovere la cultura dell’arte distillatoria e di prodotto

Come scrive foodaffairs.it: allo scopo di promuovere la cultura dell’arte distillatoria e di prodotto, condividere i metodi a supporto di una produzione artigianale e per diffondere le tematiche connesse alla creazione di nuovi ...

Un relitto del Rinascimento giace perfettamente conservato sul fondo del Baltico

focus.it scrive: Cultura Navi, pirati, tesori e naufragi Un'anomalia nella sabbia. I primi sospetti sulla presenza di un relitto erano emersi da una indagine sonar dei fondali da parte dell'Amministrazione marittima ...