Prometteva lavoro ma costringeva donne a prostituirsi | arrestato latitante brasiliano

Un'illusione di riscatto trasformata in un incubo. Un latitante brasiliano, che prometteva lavoro e dignità a donne e transgender, è stato arrestato per aver orchestrato un atroce sistema di sfruttamento. Questo caso mette in luce un fenomeno inquietante: il traffico di esseri umani, spesso nascosto tra le promesse di una vita migliore. La lotta contro questo crimine deve essere una priorità collettiva. Rimanere informati è fondamentale!

Aveva messo in piedi un sistema di reclutamento crudele, promettendo un futuro migliore in Europa a donne e transgender brasiliani, per poi avviarli alla prostituzione. Ma la sua fuga è finita: un cittadino brasiliano di 40 anni, residente a Caserta, è stato arrestato dalla Polizia Stradale di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Prometteva lavoro ma costringeva donne a prostituirsi: arrestato latitante brasiliano

Cerca Video su questo argomento: Prometteva Lavoro Costringeva Donne Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Donne, lavoro e pensione: quanto ancora è profondo il gender gap?

Riporta vanityfair.it: Secondo il rapporto mondiale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, le donne italiane si fanno carico della quasi totalità (74%) del tempo dedicato all’assistenza e alla cura della ...

Il lavoro alle donne? Una responsabilità collettiva

Come scrive vita.it: Il carico di cura non retribuito è «il grande elefante nella stanza delle donne», ha continuato. «Il tema è che bisogna fare il lavoro di cura, ma non è possibile che venga svolto per il 75% ...

Giornata contro la violenza sulle donne, abusi sul lavoro: 6 donne su 10 non denunciano per paura di perdere il posto

Secondo vanityfair.it: La violenza sulle donne si concretizza anche negli abusi sul posto di lavoro, un fenomeno frequente e trasversale, perché colpisce persone provenienti da diversi contesti sociali, come segnala il ...