Progetto del nuovo palasport affossato dagli scontri in maggioranza

Il sogno di un nuovo palasport ad Aversa è in standby, bloccato da scontri interni alla maggioranza. Questo progetto, dal valore di 1,8 milioni, non rappresenta solo un impianto sportivo, ma un'opportunità per rilanciare il tessuto sociale e promuovere i giovani talenti. In un'epoca in cui lo sport diventa sempre più un simbolo di comunità e inclusione, la sospensione lascia un vuoto preoccupante nel futuro della città. Riuscirà Aversa a riprend

Durante il consiglio comunale di ieri (30 maggio) ad Aversa, la maggioranza ha scelto di sospendere il punto all’ordine del giorno riguardante la realizzazione del nuovo impianto sportivo in via De Nicola, un’opera dal valore strategico per lo sport cittadino e già finanziata con 1,8 milioni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - "Progetto del nuovo palasport affossato dagli scontri in maggioranza"

Noferi in maggioranza, “Entro in Europa Verde. Bene il nuovo corso del Pd”

Silvia Noferi, dopo aver affrontato un lungo percorso di opposizione, entra ora in maggioranza a sostegno della giunta Giani, segnando un nuovo corso per il Pd e l’Europa Verde.

