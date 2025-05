Progetti per la salute e lo sport all' Arbostella De Luca interviene anche sul turismo e sui lavori al Volpe e all' Arechi | Salerno come Cannes

Salerno punta sul binomio salute e sport con il progetto "Salerno Solidale", presentato da Vincenzo De Luca. Ma non è solo questione di benessere: la città si prepara a brillare nel panorama turistico, alla stregua di mete rinomate come Cannes. Un’opportunità per valorizzare il territorio, promuovendo eventi che uniscono attività fisica e cultura. La domanda sorge spontanea: Salerno diventerà il nuovo polo del turismo sportivo?

"Salerno è all'avanguardia per le politiche sociali". A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dei progetti di Salerno Solidale volti a favorire la prevenzione della salute attraverso lo sport, la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Progetti per la salute e lo sport all'Arbostella, De Luca interviene anche sul turismo e sui lavori al Volpe e all'Arechi: "Salerno come Cannes"

“Teoricamente è meglio un infarto nel sonno che una lunga malattia. Però una scomparsa improvvisa ti ruba più vita, interrompe a metà i tuoi progetti”: così Luca Montezemolo

In questo articolo, Luca Montezemolo riflette sulla natura della morte e sull'importanza di vivere intensamente, nonostante la consapevolezza della sua inevitabilità .

